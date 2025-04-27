Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник.

Источник: © РИА Новости

«Человек, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщил, что взорвался перхлорат натрия — основной ингредиент твердого топлива для ракет», — пишет издание.

Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, он произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передавало иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту выросло до 14 человек, около 750 получили ранения.