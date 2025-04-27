СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас

Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, он произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передавало иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту выросло до 14 человек, около 750 получили ранения.