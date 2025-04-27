Поддубный сообщил о полном уничтожение врага в Курской области. Видео

«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и самую боеспособную часть украинской армии отправила в нокдаун, это правда Главное, что в Курской области больше нет врага», — заявил Поддубный, добавив, что большая часть украинских военных была уничтожена и сейчас пытается восстановить свою боеспособность. Его слова передает РИА «Новости».