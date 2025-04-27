Четыре взрослых и один ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Приморье

Водитель большегруза не справился с управлением, когда ехал в сторону села Ивановка в Приморье, и опрокинул грузовик. Древесина выпала из кузова и повредила авто Toyota Town Ace Noah, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Установлено, что всего пострадали пятеро человек, из них один — девятилетний ребенок. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, медики и полицейские.
«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в ДТП», — добавили в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.