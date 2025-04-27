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Четыре взрослых и один ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Приморье

Авария произошла на 78 км дороги «Осиновка — Рудная Пристань».

Источник: Соцсети

Водитель большегруза не справился с управлением, когда ехал в сторону села Ивановка в Приморье, и опрокинул грузовик. Древесина выпала из кузова и повредила авто Toyota Town Ace Noah, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Установлено, что всего пострадали пятеро человек, из них один — девятилетний ребенок. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, медики и полицейские.

«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в ДТП», — добавили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.