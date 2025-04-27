Взрыв в порту в Иране произошел из-за ингредиента для ракетного топлива

Взрыв в Шахида Раджаи мог произойти из-за неправильного хранения химических веществ.
Взрыв и последующий пожар в порту Ирана Шахида Раджаи произошли из-за, вероятно, неправильного хранения перхлората натрия, химического вещества, которое используется в ракетном топливе. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.
«Мощный взрыв в порту на юге Ирана Взорвался перхлорат натрия, основной компонент твёрдого ракетного топлива», — пишет The New Times со ссылкой на источник, связанный с Корпусом стражей Исламской революции в республике. Отмечается, что детонация могла последовать из-за нарушения правил хранения данного вещества.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУслышали даже на соседнем острове: что известно о взрыве в иранском порту Бендер-Аббас с сотнями пострадавших.
По данным государственных иранских СМИ, взрыв произошел из-за детонации контейнеров с химикатами, который стал результатом саботажа или атаки. Данный инцидент произошел 26 апреля, за взрывом последовал пожар. Тогда в порту погибло около 14 человек, еще 750 были ранены. Из-за угрозы выброса опасных химических веществ в городе Бендер-Аббас, где и находится порт Шахида Раджаи, был объявлен режим ЧС.