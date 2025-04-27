Взрыв в порту в Иране произошел из-за ингредиента для ракетного топлива

По данным государственных иранских СМИ, взрыв произошел из-за детонации контейнеров с химикатами, который стал результатом саботажа или атаки. Данный инцидент произошел 26 апреля, за взрывом последовал пожар. Тогда в порту погибло около 14 человек, еще 750 были ранены. Из-за угрозы выброса опасных химических веществ в городе Бендер-Аббас, где и находится порт Шахида Раджаи, был объявлен режим ЧС.