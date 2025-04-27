Мужчина в Астане лишился прав за езду с поддельными госномерами

За рулём находился 31-летний мужчина. Он был привлечён к ответственности за нарушение пункта 4 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. По решению суда нарушитель арестован на 2 суток и лишён водительских прав сроком на 1 год.
Следует отметить, что с начала проведения ОПМ «Безопасная дорога» полицейскими выявлено около 4 500 правонарушений. Среди них — управление транспортом в состоянии опьянения, переход дороги в неустановленном месте, отказ от использования ремней безопасности и другие нарушения правил дорожного движения.