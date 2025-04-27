Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина в Астане лишился прав за езду с поддельными госномерами

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники полиции остановили автомобиль марки L9 на улице Достык. В ходе проверки установлено, что транспортное средство передвигалось с поддельным государственным регистрационным номером, передает ИА El.kz со ссылкой на ДП Астаны.

Источник: EL.kz

За рулём находился 31-летний мужчина. Он был привлечён к ответственности за нарушение пункта 4 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. По решению суда нарушитель арестован на 2 суток и лишён водительских прав сроком на 1 год.

Следует отметить, что с начала проведения ОПМ «Безопасная дорога» полицейскими выявлено около 4 500 правонарушений. Среди них — управление транспортом в состоянии опьянения, переход дороги в неустановленном месте, отказ от использования ремней безопасности и другие нарушения правил дорожного движения.