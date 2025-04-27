Выяснилось, чем погибший на СВО сын замглавы ЦРУ занимался в последние годы

Также, по сведениям издания, Глосс, будучи в Турции, присоединился к богемной сцене Стамбула и посетил несколько месячных фестивалей на открытом воздухе. Он вписался в международную группу туристов с рюкзаками и местных художников, при этом выглядел потерянным.