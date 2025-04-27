В жилом доме в Москве после электросамокатчика обрушился пол в подъезде

многоквартирном доме в Лефортово обвалился пол.
В одном из многоквартирных домов района Лефортово в Москве обрушился пол в подъезде на первом этаже после того, сообщают журналисты. Пострадал человек с электросамокатом.
«В многоквартирном доме в Лефортово обвалился пол в подъезде на первом этаже», — сообщил РЕН. ТВ. Там же отметили, что произошел инцидент из-за многолетнего подтопления нижнего этажа, что привело к постоянной влажности и ослаблению конструкции.
В Лефортово в жилом доме обвалился пол в подъезде на первом этажеФото: telegram-канал «Лефортово и рядом 24/7», t.me.
Спасатели оперативно прибыли на место и перекрыли образовавшуюся дыру в полу широкими деревянными досками, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи. Отмечается, что в результате этого пострадал один человек. «Провалился человек с электросамокатом. Есть травма плеча», — сообщил telegram-канал «Лефортово и рядом 24/7».
Лефортово представляет собой один из районов Москвы, а также внутригородское муниципальное образование. Расположено оно на берегу реки Яузы в составе Юго-Восточного административного округа столицы.