В жилом доме в Москве после электросамокатчика обрушился пол в подъезде

Спасатели оперативно прибыли на место и перекрыли образовавшуюся дыру в полу широкими деревянными досками, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи. Отмечается, что в результате этого пострадал один человек. «Провалился человек с электросамокатом. Есть травма плеча», — сообщил telegram-канал «Лефортово и рядом 24/7».