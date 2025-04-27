В сторону Израиля вылетела ракета из Йемена

Из Йемена в сторону Израиля была выпущена ракета, которую удалось перехватить без жертв и разрушений. Об этом сообщили в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). После обнаружения ракетного запуска в нескольких районах страны, в том числе в Мертвом море и Вади Араба, сработали системы оповещения и были включены сирены.