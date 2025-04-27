В Приморье за сутки произошло больше 30 пожаров

Так, во Владивостоке, Находке и Уссурийске произошли серии возгораний различной степени сложности. Во Владивостоке сотрудники экстренных служб выезжали на тушение горящего мусора и сухих растений, а также ликвидировали пожар на крыше заброшенной детской башни и одном из городских кафе.
Помимо этого, утром на улице Красного Знамени случился пожар в пристройке кафе, где огонь повредил потолочное покрытие примерно на 15 кв. м., однако распространения пламени удалось избежать благодаря оперативному вмешательству спасателей.
Также отмечены случаи пожаров в городах Находка и Уссурийск, преимущественно вызванные сухими травами и мусором. Отдельно стоит отметить инцидент в Уссурийске, где произошло возгорание крыши нежилой квартиры в трехквартирном доме, но жители соседних помещений остались целы и невредимы.