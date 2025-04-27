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В Приморье за сутки произошло больше 30 пожаров

В Приморье за минувшие сутки произошло 34 пожара, из них на 15 привлекались сотрудники МЧС России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Источник: AP 2024

Так, во Владивостоке, Находке и Уссурийске произошли серии возгораний различной степени сложности. Во Владивостоке сотрудники экстренных служб выезжали на тушение горящего мусора и сухих растений, а также ликвидировали пожар на крыше заброшенной детской башни и одном из городских кафе.

Помимо этого, утром на улице Красного Знамени случился пожар в пристройке кафе, где огонь повредил потолочное покрытие примерно на 15 кв. м., однако распространения пламени удалось избежать благодаря оперативному вмешательству спасателей.

Также отмечены случаи пожаров в городах Находка и Уссурийск, преимущественно вызванные сухими травами и мусором. Отдельно стоит отметить инцидент в Уссурийске, где произошло возгорание крыши нежилой квартиры в трехквартирном доме, но жители соседних помещений остались целы и невредимы.