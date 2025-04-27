Мошенники похитили 4,9 млн рублей у врача под предлогом «безопасного счета»

В полицию обратилась врач-терапевт. Женщина стала жертвой мошенников. Ей позвонили якобы от имени бывшего работодателя и под предлогом содействия сотрудникам ФСБ убедили перевести 4,9 млн рублей на «безопасный счет» для предотвращения хищения средств террористами.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят расследование для установления и задержания преступников.
Полиция напоминает, что сотрудники банков, Росфинмониторинга и правоохранительных органов никогда не звонят и не пишут сообщения в мессенджерах с просьбами о переводе денежных средств. Никто не может перевести деньги с вашего счета без вашего согласия. Также не существует никакого «безопасного счета», — это выдумка мошенников. При получении подобных предложений немедленно прервите разговор или переписку и обратитесь в правоохранительные органы.
В 2025 году правоохранительные органы Омской области зафиксировали 1555 преступлений, связанных с кибермошенничеством (в прошлом году — 1954). Общий ущерб от таких преступлений превысил 443 млн рублей (490 млн рублей в прошлом году).