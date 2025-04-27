Мошенники похитили 4,9 млн рублей у врача под предлогом «безопасного счета»

Полиция напоминает, что сотрудники банков, Росфинмониторинга и правоохранительных органов никогда не звонят и не пишут сообщения в мессенджерах с просьбами о переводе денежных средств. Никто не может перевести деньги с вашего счета без вашего согласия. Также не существует никакого «безопасного счета», — это выдумка мошенников. При получении подобных предложений немедленно прервите разговор или переписку и обратитесь в правоохранительные органы.