Мэр Одессы сообщил о серии взрывов в городе

В Одессе, расположенной на юге Украины, прогремели взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов. В связи с этим в Одессе была объявлена воздушная тревога.
«В городе слышны взрывы», — отметил Труханов, не уточняя подробностей произошедшего.
Информация о причинах инцидента и возможных последствиях пока отсутствует. Власти настоятельно рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности и оставаться в укрытиях до получения дальнейших указаний.
Ранее мощный взрыв прогремел на оборонном предприятии «Буревестник» в районе Осокорки на юго-востоке Киева. Завод занимается морским приборостроением, собирает и ремонтирует радиолокационные станции.