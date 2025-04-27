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Мэр Одессы сообщил о серии взрывов в городе

Информация о причинах инцидента и возможных последствиях пока отсутствует.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе, расположенной на юге Украины, прогремели взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов. В связи с этим в Одессе была объявлена воздушная тревога.

«В городе слышны взрывы», — отметил Труханов, не уточняя подробностей произошедшего.

Информация о причинах инцидента и возможных последствиях пока отсутствует. Власти настоятельно рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности и оставаться в укрытиях до получения дальнейших указаний.

Ранее мощный взрыв прогремел на оборонном предприятии «Буревестник» в районе Осокорки на юго-востоке Киева. Завод занимается морским приборостроением, собирает и ремонтирует радиолокационные станции.