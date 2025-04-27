Появились фотографии бойцов КНДР в Курской области: как корейцы помогли выбить ВСУ из региона

Российские и северокорейские военные вместе освободили Курскую область.
Появились фотографии, на котором запечатлены солдаты КНДР, помогавшие российским войскам освобождать Курскую область от украинских оккупантов. На одном из них северокорейские бойцы позируют с Георгиевскими лентами на форме, на других — общаются с товарищами из России с помощью переводчика.
Также опубликовано видео освобождения села Плехово в приграничье, и фото поддельных денег Северной Кореи с оскорбительными надписями, которыми ВСУ пытались принудить корейских военных сдаться в плен. Подробнее о фото и видео с военными, помогавшими России в проведении контртеррористичечкой операции (КТО) — в материале URA.RU.
Появилось фото бойцов из КНДР.
На опубликованном снимке можно увидеть группу северокорейских военных. Они позируют на фоне лесопосадочной полосы, часть из них держит в руках оружие, у всех на форме прикреплена Георгиевская лента.
«Бойцы из Северной Кореи участвовавшие в освобождении Курской области. Наши братья по оружию», — так подписал выложенную фотографию военный блогер Борис Рожин в своем telegram-канале.
Солдаты КНДР в Курской областиФото: Борис Рожин.
Сначала участие северокорейских бойцов сначала подтвердил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, после него — официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что их участие в контртеррористичечкой операции (КТО) в Курской области проходило в рамках четвертой статьи договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. «Солидарность, проявленная нашими корейскими друзьями, является проявлением высокого, фактически союзнического уровня наших отношений», — сказала Захарова.
После этого российские бойцы стали публиковать фото с корейскими товарищами. На одном из них видно, как десантники ВС РФ общаются с армейцами-добровольцами в блиндаже при помощи телефонного переводчика. Фото было сделано в приграничье Курской области в январе-феврале 2025 года.
Бойцы ВС РФ общались с корейскими солдатами через переводчикФото: ВДВ Псков ZOV.
Около 1,5 тысячи военнослужащих из КНДР прибыли в Россию в октябре 2024 года. По данным военкоров, они проходили подготовку в Улан-Удэ, а с ноября начали прибывать группами в приграничные регионы КУрской области.
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Северокорейские бойцы жили отдельно от российских и общались через специального переводчика. Их укомплектовали оружием, боеприпасами, тяжелой техникой в основном собственного производства, наподобие артиллерийской пушки «Коксан».
Известно, что военные КНДР работали в основном в южной части Суджанского района Курской области — в селах Плехово, Гуево и Куриловка. В составе подразделений находились спецназ, срочники и спецгруппа эвакуации. Раненых бойцов доставляли в отдельные пункты оказания помощи. В свободное время иностранные военные знакомились с российской кухней и музыкой, особой популярностью среди них пользовался русский рэп, сообщает telegram-канал «Военное дело».
Видео освобождения курского поселка.
Специальные штурмовые подразделения Северной Кореи, при поддержке российских морпехов и пехоты, за три часа выбили украинские войска из поселка Плехово и прилегающих лесопосадок. Соответствующие кадры публикует telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Из-за испортившейся погоды ВСУ не смогли применять дроны, что открыло военнослужащим России и КНДР путь к поселку Гуево. На опубликованных кадрах видно, как бойцы, после ожесточенного сражения, эвакуируют раненых товарищей и продолжают зачистку территории.
Подробнее о бойцах КНДР и фото листовок Киева с агитацией к плену.
Корейские военные, участвующие в КТО, проявили высокую дисциплину, выносливость и внесли значительный вклад в освобождение ряда районов на территории России. Об этом рассказал военкор Александр КОц в своем telegram-канале. По его данным, военнослужащие из КНДР поначалу проходили обучение на полигонах, затем были переброшены в Курскую область, где жили в полевых условиях и постепенно привлекались к выполнению задач на разных линиях обороны, а позже и к штурмам.
«Корейские солдаты отличились слаженностью, дисциплиной, фатальным пренебрежением к смерти и недюжинной выносливостью. Оно и понятно — в основном это молодые парни, крепкие, накачанные и неплохо подготовленные на родине. Особенно — их подразделения Сил специальных операций», — отметил Коц. Он добавил, что союзники внесли большой вклад в освобождение Кореневского района, участвовали в боях под Старой и Новой Сорочинами и в прорыве на Куриловку. При этом их сначала выводили на третью линию, затем на вторую, только потом пробовали на закреплениях на позициях, и после этого — в штурмах. По его словам, у корейских военных было строгое правило — не попадать в плен живыми и не сдаваться добровольно, несмотря на попытки противника склонить их к капитуляции с помощью агитационных листовок — ВСУ разбрасывали над российскими позициями поддельные денежные купюры КНДР с оскорбительными надписями.
«Сдавайся! Ким Чен Ын довел вас до смерти и заморил голодом ваши семьи. Положите желтый флаг перед собой, поднимите руки и громко крикните “Свобода!” Медленно идите навстречу украинским солдатам и выполняйте их требования», — гласит надпись на деньгах. Она была выведена иероглифами. Несмотря на обилие таких листовок, ни один северокорейский солдат не поддался на провокацию ВСУ.
Коц показал купюры, которыми ВСУ пытались склонить северокорейских солдат к сдаче в пленФото: Kotsnews.
Также военкор подчеркнул, что для Пхеньяна было важно получить опыт современных боевых действий и изучить тактики и технологии потенциального противника. Это позволило корейской стороне повысить уровень подготовки своих военнослужащих. При этом прибытие союзников дало возможность российским силам не ослаблять давление на других участках фронта и продолжить наступление в Донбассе, что привело к существенным потерям в рядах противника.