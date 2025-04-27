Появились фотографии бойцов КНДР в Курской области: как корейцы помогли выбить ВСУ из региона

«Корейские солдаты отличились слаженностью, дисциплиной, фатальным пренебрежением к смерти и недюжинной выносливостью. Оно и понятно — в основном это молодые парни, крепкие, накачанные и неплохо подготовленные на родине. Особенно — их подразделения Сил специальных операций», — отметил Коц. Он добавил, что союзники внесли большой вклад в освобождение Кореневского района, участвовали в боях под Старой и Новой Сорочинами и в прорыве на Куриловку. При этом их сначала выводили на третью линию, затем на вторую, только потом пробовали на закреплениях на позициях, и после этого — в штурмах. По его словам, у корейских военных было строгое правило — не попадать в плен живыми и не сдаваться добровольно, несмотря на попытки противника склонить их к капитуляции с помощью агитационных листовок — ВСУ разбрасывали над российскими позициями поддельные денежные купюры КНДР с оскорбительными надписями.