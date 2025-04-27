Зеленскому не оставили выбора в вопросе урегулирования ситуации на Украине

«Похоже, что у нас нет другого выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то в этом роде. На данный момент украинские уступки неизбежны», — говорится в публикации The Telegraph. Там же Россию признали победителем в «кампании на истощение».