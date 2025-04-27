Автоугонщик устроил перестрелку с полицией на Камчатке

Недавно сообщалось, что в Барнауле водитель «Волги» попытался уйти от автомобиля ДПС и устроил ДТП. Не справившись с управлением, мужчина врезался в несколько встречных машин, стоявших на светофоре. От сильного удара у его автомобиля открылся капот. Сообщалось, что виновник аварии в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.