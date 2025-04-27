Мужчина с ружьём и арбалетом в Британии ранил двух женщин

Напомним, в июне 2024 года злоумышленник ранил из арбалета сотрудника жандармерии возле посольства Израиля в Сербии. Преступник был нейтрализован ответным огнем. Сотрудник жандармерии, который получил ранение в шею, был доставлен в больницу.