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Мужчина с ружьём и арбалетом в Британии ранил двух женщин

Расследованием инцидента в городе Лидсе занимается контртеррористическое подразделение.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина, вооружённый ружьём и арбалетом, ранил двух женщин в городе Лидсе, который находится на севере Британии, написала газета The Guardian.

Нападение было совершено вечером 26 апреля. После инцидента 38-летний преступник нанёс себе травму. Полицейские, которые прибыли по вызову, задержали его.

Нападавшего и потерпевших госпитализировали. Расследованием случившегося занимается контртеррористическое подразделение полиции.

Напомним, в июне 2024 года злоумышленник ранил из арбалета сотрудника жандармерии возле посольства Израиля в Сербии. Преступник был нейтрализован ответным огнем. Сотрудник жандармерии, который получил ранение в шею, был доставлен в больницу.