Как сообщал посол по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, российская сторона налаживает взаимодействие с властями тех государств, чьи граждане были зафиксированы среди бойцов ВСУ на территории Курской области. По его словам, отдельные страны проявляют интерес к предоставленным данным, тогда как другие государства отрицают участие своих граждан в вооруженном конфликте.