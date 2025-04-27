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Названа возможная причина мощного взрыва в порту на юге Ирана

Мощный взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас стал результатом детонации химического вещества, используемого для производства твёрдого ракетного топлива. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимный источник в КСИР.

Источник: Life.ru

«Человек, связанный с Корпусом стражей Исламской революции в Иране, сообщил, что взорвался перхлорат натрия, основной компонент твёрдого ракетного топлива», — говорится в материале.

Государственное агентство Ирана также опубликовало комментарий чиновника, который уточнил, что взрыв мог быть вызван контейнерами с химикатами. В отличие от более ранних заявлений, не уточняется, какие именно вещества были в них, а также не раскрыта причина детонации. Власти страны исключают версию о саботаже или намеренном нападении.

Напомним, взрыв в порту произошёл 26 апреля. Известно, что погибли как минимум четыре человека, а пострадали 80. Российское посольство заявило об отсутствии информации о пострадавших гражданах РФ и выразило соболезнования.