Названа возможная причина мощного взрыва в порту на юге Ирана

«Человек, связанный с Корпусом стражей Исламской революции в Иране, сообщил, что взорвался перхлорат натрия, основной компонент твёрдого ракетного топлива», — говорится в материале.
Государственное агентство Ирана также опубликовало комментарий чиновника, который уточнил, что взрыв мог быть вызван контейнерами с химикатами. В отличие от более ранних заявлений, не уточняется, какие именно вещества были в них, а также не раскрыта причина детонации. Власти страны исключают версию о саботаже или намеренном нападении.
Напомним, взрыв в порту произошёл 26 апреля. Известно, что погибли как минимум четыре человека, а пострадали 80. Российское посольство заявило об отсутствии информации о пострадавших гражданах РФ и выразило соболезнования.