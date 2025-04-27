Названа возможная причина мощного взрыва в порту на юге Ирана

Государственное агентство Ирана также опубликовало комментарий чиновника, который уточнил, что взрыв мог быть вызван контейнерами с химикатами. В отличие от более ранних заявлений, не уточняется, какие именно вещества были в них, а также не раскрыта причина детонации. Власти страны исключают версию о саботаже или намеренном нападении.