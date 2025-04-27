Командование ВСУ отправляет военных в бой и объявляет их пропавшими без вести

Основная проблема, о которой говорят родственники, — бесчеловечное отношение командования к подчиненным и их семьям. Большинство обращающихся описывают схожие истории: мужчины уклонялись от мобилизации, но были задержаны и мобилизованы несмотря на заболевания, затем без подготовки отправлены на передовую. Через некоторое время они перестают выходить на связь, после чего родственники не могут получить никакой информации о судьбе близких.