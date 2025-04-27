Командование ВСУ не рассказывает родственникам мобилизованных в Сумскую область об их состоянии.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении практически сразу после отправки солдат на позиции записывает их в списки пропавших без вести. Об этом сообщили журналистам в российских силовых структурах.
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«Сегодня большинство украинских военнослужащих записываются [командованием из-за больших потерь] в списки пропавших без вести практически сразу же после отправления на позиции [на сумском направлении]», — сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. Там же отметили, что стремления членов семьи узнать хотя бы минимальную информацию о судьбе своего родственника нередко встречают откровенно грубое и пренебрежительное отношение со стороны представителей бригады.
Родственники украинских военных обращаются за помощью к российским силовикам. Связь происходит через специальный бот обратной связи в Telegram.
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Основная проблема, о которой говорят родственники, — бесчеловечное отношение командования к подчиненным и их семьям. Большинство обращающихся описывают схожие истории: мужчины уклонялись от мобилизации, но были задержаны и мобилизованы несмотря на заболевания, затем без подготовки отправлены на передовую. Через некоторое время они перестают выходить на связь, после чего родственники не могут получить никакой информации о судьбе близких.
ВСУ не хватает солдат. Граждан Украины ловят на улицах и мобилизуют насильно, а тем, кто уже находятся на линии фронта не дают вернуться к родным. Так заместитель руководителя центра по рекрутингу сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка обратился к гражданам с призывом «закрыть ротики» на тему демобилизации. Он также подчеркнул необходимость не уклоняться от выполнения возложенных на них обязанностей.
По словам экс-депутата гамбурского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольги Петерсен, никто в Германии не поддерживает нарушение прав человека, происходящее на Украине, включая насильственную мобилизацию. Как отметил главком ВСУ Александр Сырский, Киеву необходимо призывать 30 тысяч человек каждый месяц для борьбы с РФ.