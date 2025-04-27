Появилось видео ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик в Иркутске

На улице Байкальской в Иркутске шестилетний мальчик на самокате влетел в проезжавшую машину. ДТП произошло 26 апреля. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.
«Ребёнок, находясь без присмотра взрослых, скатился на самокате с пандуса на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем “Тойота Королла Филдер”», — рассказали irk.aif.ru в ГИБДД.
На опубликованных кадрах видно, как ребёнок на самокате вылетает на дорогу, где в этот момент проезжает автомобиль и ударяется о транспорт. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил травмы. Его увезли в больницу. Прокуратура контролирует проверку.
Автоинспекторы призывают родителей следить за детьми и объяснять, как нужно себя вести на дороге.