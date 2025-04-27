Появилось видео ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик в Иркутске

На опубликованных кадрах видно, как ребёнок на самокате вылетает на дорогу, где в этот момент проезжает автомобиль и ударяется о транспорт. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил травмы. Его увезли в больницу. Прокуратура контролирует проверку.