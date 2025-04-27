Киев не сможет добиться от Москвы послабления по какому либо из основных пунктов по урегулированию конфликта, пишет 19FotyFive.
Глава Украины Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение с Россией лишь тогда, когда осознает, что США больше не поддерживают его армию. Об этом заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКомандование ВСУ отправляет военных в бой и объявляет их пропавшими без вести.
«Понимая, что США больше не поддерживают его армию, Зеленскому, наконец, придется сделать то, что могло бы спасти жизни сотен тысяч его соотечественников в Стамбуле в 2022 году: договориться о прекращении войны», — говорится в публикации американского журнала. По мнению Дэвиса, американский лидер Дональд Трамп должен поставить Зеленскому жесткий ультиматум, чтобы Киев начал идти на мир с РФ.
Автор материала считает, что Штаты должны дать Киеву понять: либо принять все условия России, либо остаться без какой-либо поддержки со стороны Штатов и столкнуться с конфликтом один на один с Европой. Дэвис подчеркивает, что такого рода давление стало бы механизмом принуждения Зеленского к признанию невозможности военного решения конфликта.
По мнению американского эксперта, Украина не располагает возможностями для того, чтобы добиться уступок от России даже по одному из ключевых пунктов. Дэвис считает, что отсутствие военного решения вынудит Киев рассмотреть вариант переговоров о мире, если Запад прекратит финансовую и военную поддержку украинских вооруженных сил.
ВСУ не хватает военных для ведения боевых действий против РФ. Как 11 апреля заявил главком ВСУ Александр Сырский, ВСУ необходимо призывать не менее 30 тысяч человек каждый месяц, но Украина.
Граждане страны уклоняются от мобилизации, сотрудники ТЦК Украины производят принудительную мобилизацию прямо на улицах. Так в ВСУ пополняют ряды солдатами с серьезными заболеваниями или даже с инвалидностью. По мнению генерала французской армии, кавалера ордена Почетного легиона Доминика Делаварда, украинская армия развалится в ближайшее время.
Также Киев сорвал важные переговоры по российско-украинскому конфликту из-за нежелания признать Крым российским. Из-за позы украинских властей госсекретарь США Марко Рубио отказался присутствовать на переговорах в Лондоне 23 апреля по разрешению кризиса.