«Понимая, что США больше не поддерживают его армию, Зеленскому, наконец, придется сделать то, что могло бы спасти жизни сотен тысяч его соотечественников в Стамбуле в 2022 году: договориться о прекращении войны», — говорится в публикации американского журнала. По мнению Дэвиса, американский лидер Дональд Трамп должен поставить Зеленскому жесткий ультиматум, чтобы Киев начал идти на мир с РФ.