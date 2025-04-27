Детей из огня вынесли гвардейцы Караганды

Экстренно прибыв на место происшествия, гвардейцы без колебаний вошли в горящее здание и вынесли оттуда троих детей. Стоит отметить, что военнослужащие не только эвакуировали детей, но и вынесли из горящего дома 50-литровый газовый баллон, который представлял угрозу взрыва, передает пресс-служба МВД страны.
Когда увидели пожар, то сразу ринулись туда. Дети плакали, было очень тяжело дышать из-за дыма, но мы знали: нельзя терять ни секунды. Для нас это не геройство — это то, чему нас учат каждый день. Мы присягали защищать людей, и в любой ситуации обязаны оставаться верными этой клятве.
Таким образом, оперативные и решительные действия военнослужащих позволили предотвратить крупную трагедию.