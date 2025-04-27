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В Уссурийске мужчина избил трех девушек на улице

В Уссурийске вечером 26 апреля на улице Чичерина мужчина напал на трех девушек и избил их. Об этом сообщает очевидец происшествия. По данным telegram-канала News.VL, конфликт начался с ссоры между мужчиной и компаниями девушек, которая быстро переросла в насилие.

В Уссурийске мужчина напал ночью на трех девушек.

В Уссурийске вечером 26 апреля на улице Чичерина мужчина напал на трех девушек и избил их. Об этом сообщает очевидец происшествия. По данным telegram-канала News.VL, конфликт начался с ссоры между мужчиной и компаниями девушек, которая быстро переросла в насилие.

«Вечером в Уссурийске Мужчина в компании трех женщин начал ссору, которая переросла в насилие», — сообщил telegram-канал. Инцидент произошел на улице Чичерина.

Сначала во время словесной перепалки мужчина ударил в лицо одну из девушек. Она рухнула на асфальт без сознания. После чего он начал угрожать еще двум девушкам из компании и избивать их.

Потом мужчина повалил вторую. Он несколько раз ударил ее ногой, после чего стал избивать, придавив сверху. Удары приходились в основном по лицу.

Девушки обратились за помощью к прохожим. Подробности конфликта остаются неизвестными.