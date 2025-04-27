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Укравший сумку у министра в США находился в стране нелегально

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в краже сумки у министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм находился в стране незаконно, его задержали. Об этом телеканалу NBC сообщил прокурор округа Колумбия Эд Мартин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, правоохранители разыскивают вероятного второго злоумышленника. Он также находится в США нелегально. Делом занимаются в том числе сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля.

«Президент [США Дональд] Трамп велел нам предъявить этим находящимся [в стране] нелегально людям обвинения, вести это дело и депортировать их как можно скорее», — сказал Мартин, отметив, что задержанный «больше не появится на американских улицах». Он также подчеркнул, что укравший сумочку Ноэм «не был вором-любителем» и «знал, что делает».

21 апреля телекомпания CNN сообщила, что сумку Ноэм похитили, когда министр ужинала в вашингтонском ресторане. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина в медицинской маске похитил сумку и покинул ресторан. Внутри находились водительское удостоверение, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебный пропуск, косметичка, чековая книжка, а также около $3 тыс. наличными.