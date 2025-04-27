Укравший сумку у министра в США находился в стране нелегально

«Президент [США Дональд] Трамп велел нам предъявить этим находящимся [в стране] нелегально людям обвинения, вести это дело и депортировать их как можно скорее», — сказал Мартин, отметив, что задержанный «больше не появится на американских улицах». Он также подчеркнул, что укравший сумочку Ноэм «не был вором-любителем» и «знал, что делает».