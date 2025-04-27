Локомотив и вагоны с углем сошли с рельсов в Курагинском районе Красноярского края

Все случилось в технологическом парке станции 26 апреля около 22 часов.
«При маневровых работах произошел сход двух хвостовых вагонов и подталкивающего локомотива грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет. На движение других поездов ситуация не влияет», — уточнили в пресс-службе КрасЖД.
Для устранения последствий на место направлены два восстановительных поезда. Причины происшествия выясняются.
Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.