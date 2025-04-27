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Локомотив и вагоны с углем сошли с рельсов в Курагинском районе Красноярского края

На Красноярской железной дороге при отправлении грузового поезда со станции Кошурниково произошел сход с пути двух вагонов, груженых углем, и маневрового локомотива. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Все случилось в технологическом парке станции 26 апреля около 22 часов.

«При маневровых работах произошел сход двух хвостовых вагонов и подталкивающего локомотива грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет. На движение других поездов ситуация не влияет», — уточнили в пресс-службе КрасЖД.

Для устранения последствий на место направлены два восстановительных поезда. Причины происшествия выясняются.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.