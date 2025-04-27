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Омское кладбище ушло под воду к Радонице

В Омске затопило Ново-Восточное и Юго-Восточное кладбища.

В субботу, 26 апреля 2025 года, многие жители города пришли на уборку на омских кладбищах к Родительскому дню (Радонице). В этом году поминальная дата выпадает на 29 апреля.

Но порядок получилось навести не везде. Родственники упокоенных на Ново-Восточном кладбище столкнулись с подтоплением этого погоста у пересечения улицы 10 лет Октября и Окружной дороги.

Кадры с места событий заснял и выложил в Сеть один из посетителей. Видно, что доступ к некоторым могилам закрыт из-за воды, а сама территория превращается в болото.

«Оно утонуло в воде и заросло камышем! Люди не могут к могилам пробраться», — говорится в анонимном сообщении.