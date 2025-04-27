Раскрыто последнее зашифрованное послание Папы Римского Франциска

«Послание, которое сквозило в положениях Франциска о его уходе, состояло в том, что истинное место его церкви — на обочине общества», — пишет англоязычный еженедельный журнал. Там же отмечается, что понтифик оставил распоряжение похоронить себя в простой могиле без украшений, подчеркнув важность служения бедным и отдаленность церкви от мирской роскоши.