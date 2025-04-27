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В Омске закрыли тёплую остановку из-за разгрома, который устроили там дети

Ответственность за ущерб понесут родители подростков.

Источник: Om1 Омск

В Омске снова пострадала тёплая остановка. Как сообщили в компании «Капитал-Строй», временно ограничен доступ на остановочный пункт «Магазин» на улице 70 лет Октября из-за вандализма.

Инцидент произошёл 23 апреля: группа школьников устроила настоящий разгром на остановке. Подростки мусорили, вели себя вызывающе, грубо нарушая общественный порядок, и преднамеренно повредили элементы остановочного комплекса.

В компании подчеркнули, что за нанесённый ущерб ответственность понесут родители подростков.

Сейчас специалисты оценивают повреждения и планируют восстановительные работы. О сроках открытия остановки для пассажиров сообщат дополнительно.