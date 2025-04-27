NYT: взрыв в порту Ирана мог произойти из-за компонента ракетного топлива

В иранском порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе мог взорваться перхлорат натрия, который является компонентом ракетного топлива, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.
«Человек, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сказал, что взорвался перхлорат натрия, основной ингредиент твердого топлива для ракет», — говорится в публикации.
Один из иранских чиновников связал взрыв в порту с контейнерами с химикатами, не назвав при этом химикаты.
Напомним, взрыв в порту в Бендер-Аббасе прогремел в минувшую субботу. По информации СМИ, жертвами инцидента стали 14 человек. Сообщалось о 750 пострадавших.