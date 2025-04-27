МО: над Брянской областью пролетело пять беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь на 27 апреля уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ, уточнив, что все аппараты были самолетного типа и были нейтрализованы средствами ПВО с 23:00 до 04:00 по московскому времени.