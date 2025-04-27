ВСУ ударили по школе и заводу в Курской области: карта атак БПЛА 27 апреля

В регионе была объявлена опасность атаки дронов ВСУ, все средства ПВО были приведены в готовность для отражения атаки. Об этом сообщили в telegram-канале оперштаба по Курской области. По информации telegram-канала Shot, была повреждена школа в слободе Белая и маслозавод, информации о пострадавших нет, на места выехали спасатели.