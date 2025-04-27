Boeing-777 совершил экстренную посадку в Бостоне из-за задымления в салоне

Причиной инцидента стало столкновение с птицей, после чего в салоне воздушного судна было зафиксировано задымление. Согласно информации, полученной от представителей авиакомпании, рейс был перенаправлен в Бостон для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа. Сведений о пострадавших не поступало.
В настоящее время специалисты проводят тщательный осмотр лайнера, чтобы оценить возможные повреждения и установить точные обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru сообщал, что в США упал в реку частный самолёт. В результате трагедии погибли три человека. Специалисты приступили к расследованию данного инцидента.