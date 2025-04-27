Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Boeing-777 совершил экстренную посадку в Бостоне из-за задымления в салоне

Пассажирский самолёт Boeing-777 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Вашингтона в Лондон, был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Бостона в субботу. Об этом сообщил американский телеканал CBS News.

Причиной инцидента стало столкновение с птицей, после чего в салоне воздушного судна было зафиксировано задымление. Согласно информации, полученной от представителей авиакомпании, рейс был перенаправлен в Бостон для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа. Сведений о пострадавших не поступало.

В настоящее время специалисты проводят тщательный осмотр лайнера, чтобы оценить возможные повреждения и установить точные обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что в США упал в реку частный самолёт. В результате трагедии погибли три человека. Специалисты приступили к расследованию данного инцидента.