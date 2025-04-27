Бойцы РФ вплотную подошли к Дорошовке Харьковской области

ВСУ пытаются не дать ВС РФ закрепиться в Дорошовке в Харьковской области, заявил Морочко.
Российские военные вплотную подошли к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает дополнительные силы для стабилизации обстановки в этом районе.
«Украинские боевики на постоянной, регулярной основе подбрасывают в Дорошовку силы и средства. Наши военнослужащие уже на подступах к данному населенному пункту, противник пытается как-то стабилизировать ситуацию на данном участке фронта», — заявил Марочко. Информацию об этом передает ТАСС.
По его словам, интенсивность столкновений в районе Дорошовки сохраняется высокой, обе стороны активизировали использование резервов. Эксперт также отметил, что серьезные бои продолжаются у соседнего населенного пункта Западное.
Ранее Марочко сообщал, что российские военные активизировались в Харьковской области. Так ВС РФ возобновили наступательные действия в нескольких населенных пунктов под Купянском, среди которых: Кондрашовка, Кучеровка, Петропавловка, Ивановка и Колесниковка.