Бойцы РФ вплотную подошли к Дорошовке Харьковской области

«Украинские боевики на постоянной, регулярной основе подбрасывают в Дорошовку силы и средства. Наши военнослужащие уже на подступах к данному населенному пункту, противник пытается как-то стабилизировать ситуацию на данном участке фронта», — заявил Марочко. Информацию об этом передает ТАСС.