Число жертв взрыва в иранском портовом городе Бендер-Аббас выросло до 18

«По данным информированных источников, выдано разрешение на причаливание первого судна после взрыва в порту Шахид-Раджаи. Источники сообщили, что таможенная техническая группа во главе с генеральным директором иранской таможни Форудом Аскари направляется в портовую зону, чтобы обеспечить немедленное возобновление таможенных операций в порту Шахид-Раджаи в ближайшие часы», — добавили в персидском издании Khabar Fouri в Telegram-канале.