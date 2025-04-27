Гражданин Китая сбежал из тюрьмы в Приморском крае

Представители ведомства попросили жителей Приморья с пониманием отнестись к активным действиям правоохранительных органов, связанным с поиском беглеца. ГУФСИН РФ по региону напомнило, что осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под надзором и могут свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя, а покидать ее — только с разрешения администрации.