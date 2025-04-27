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Алаудинов: у ВСУ нет сил для прорыва к Белгороду

Командир «Ахмата» назвал усилия врага «потугами».

Источник: Аргументы и факты

По мнению командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет сил на серьезный прорыв в Белгородской области. Об этом он заявил в интервью aif.ru.

«Противник прекрасно понимал, что у нас высвободились серьезные силы для того, чтобы пойти на Сумы. И противник любыми путями пытался нас раздёргать. Поэтому он зашёл на территорию Белгородской области, в два населённых пункта — Демидовка и Поповка, чтобы оттянуть туда наши силы», — отметил он.

Но командир «Ахмат» говорит, что у ВСУ нет сил, чтобы предпринять серьезный рывок все это лишь «потуги». Кроме того, российские военные осведомлены о планах врага. «Мы свою работу сделаем и ответим ему по заслугам», — заверяет генерал.

По данным Минобороны РФ, только за последние сутки на белгородском направлении ВСУ потеряли 35 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены бронетранспортер два автомобиля противника.