Алаудинов: у ВСУ нет сил для прорыва к Белгороду

По мнению командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет сил на серьезный прорыв в Белгородской области. Об этом он заявил в интервью aif.ru.
«Противник прекрасно понимал, что у нас высвободились серьезные силы для того, чтобы пойти на Сумы. И противник любыми путями пытался нас раздёргать. Поэтому он зашёл на территорию Белгородской области, в два населённых пункта — Демидовка и Поповка, чтобы оттянуть туда наши силы», — отметил он.
Но командир «Ахмат» говорит, что у ВСУ нет сил, чтобы предпринять серьезный рывок все это лишь «потуги». Кроме того, российские военные осведомлены о планах врага. «Мы свою работу сделаем и ответим ему по заслугам», — заверяет генерал.
По данным Минобороны РФ, только за последние сутки на белгородском направлении ВСУ потеряли 35 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены бронетранспортер два автомобиля противника.