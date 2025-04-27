Алаудинов: у ВСУ нет сил для прорыва к Белгороду

«Противник прекрасно понимал, что у нас высвободились серьезные силы для того, чтобы пойти на Сумы. И противник любыми путями пытался нас раздёргать. Поэтому он зашёл на территорию Белгородской области, в два населённых пункта — Демидовка и Поповка, чтобы оттянуть туда наши силы», — отметил он.