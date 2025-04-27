Алаудинов: курянка умерла, но не взяла еды от боевиков ВСУ

«О чём говорит только один пример женщины из Мартыновки, которая умерла, и знала, что умирает, но не вышла к боевикам ВСУ, не попросила у них еды. Мы ее письмо передали в музей Курска. Вот такие люди дают еще больше сил и энергии для того, чтобы идти до конца, до нашей победы», — сказал генерал.