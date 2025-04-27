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Алаудинов: курянка умерла, но не взяла еды от боевиков ВСУ

Командир «Ахмата» рассказал о героизме жителей Курской области.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Курской области, оказавшаяся в оккупации, предпочла умереть, лишь бы не просить еды у украинских боевиков. Об этом в интервью aif.ru рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, он поразился стойкости и мужеству курян. «Их невозможно поломать», — отметил Алаутдинов.

«О чём говорит только один пример женщины из Мартыновки, которая умерла, и знала, что умирает, но не вышла к боевикам ВСУ, не попросила у них еды. Мы ее письмо передали в музей Курска. Вот такие люди дают еще больше сил и энергии для того, чтобы идти до конца, до нашей победы», — сказал генерал.

Напомним, что 26 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о полном освобождении Курской области от украинских оккупантов. Глава государства подчеркнул, что авантюра киевского режима по нападению на российский регион полностью провалилась.