В Приморье осужденный иностранец сбежал из колонии-поселения

Сообщается, что гражданин Китая совершил побег из колонии-поселения № 26 в поселке Приморском Хасанского района. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные брюки и кроссовки.
«Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов по его поиску и оказать содействие в установлении местонахождения осужденного», — говорится в сообщении.
В ГУ ФСИН по Приморскому краю также уточнили, что в соответствии со статьей 129 УИК РФ, в колонии-поселении осужденные находятся без охраны, но под надзором. Они вправе свободно передвигаться без конвоя и покидать территорию учреждения с разрешения администрации.