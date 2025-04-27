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В Приморье осужденный иностранец сбежал из колонии-поселения

В Приморском крае начались поиски осужденного иностранца, сбежавшего из колонии, передает пресс-служба ГУ ФСИН по региону.

Сообщается, что гражданин Китая совершил побег из колонии-поселения № 26 в поселке Приморском Хасанского района. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные брюки и кроссовки.

«Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов по его поиску и оказать содействие в установлении местонахождения осужденного», — говорится в сообщении.

В ГУ ФСИН по Приморскому краю также уточнили, что в соответствии со статьей 129 УИК РФ, в колонии-поселении осужденные находятся без охраны, но под надзором. Они вправе свободно передвигаться без конвоя и покидать территорию учреждения с разрешения администрации.