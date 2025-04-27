В Приморье осужденный иностранец сбежал из колонии-поселения

В ГУ ФСИН по Приморскому краю также уточнили, что в соответствии со статьей 129 УИК РФ, в колонии-поселении осужденные находятся без охраны, но под надзором. Они вправе свободно передвигаться без конвоя и покидать территорию учреждения с разрешения администрации.