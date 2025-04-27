Верховный суд РФ разъяснил, когда разрешается не платить алименты

«Лицо, обязанное уплачивать алименты, может быть полностью или частично освобождено от уплаты задолженности по алиментам, если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью или по другим уважительным причинам и если материальное и семейное положение плательщика алиментов в настоящее время не дает ему возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам», — говорится в документе.