Верховный суд РФ разъяснил, когда разрешается не платить алименты

Право на освобождение от уплаты алиментов детям есть в случаях серьезной болезни, инвалидности или при тяжелом материальном положении гражданина, следует из определения коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
«Лицо, обязанное уплачивать алименты, может быть полностью или частично освобождено от уплаты задолженности по алиментам, если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью или по другим уважительным причинам и если материальное и семейное положение плательщика алиментов в настоящее время не дает ему возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам», — говорится в документе.
Верховный суд рассматривал дело жителя Саратовской области, который после развода должен перечислять алименты на дочь в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). У мужчины выявили тяжелое заболевание, и он получил сначала III, а потом II степень инвалидности.
Большую часть времени он проходит стационарное лечение и не может работать. Доход мужчины составляет меньше положенных выплат. При этом он и его родственники время от времени перечисляли небольшие суммы в счет алиментов.
Несмотря на это, за семь лет образовалась задолженность в 450 тысяч рублей. Мужчина попросил суд освободить его от уплаты указанной суммы. Заявителю отказали три инстанции, но Верховный суд встал на его сторону, и дело направили на пересмотр.
Напомним, в ноябре декан юридического факультета Финансового университета Гульнара Ручкина рассказала, что в России стало возможным взыскать алименты за любой период, а не за три года по сроку исковой давности, как это было раньше.