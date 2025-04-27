Ночная езда с приключениями: в Ташкенте две девушки катались по городу, высунувшись из люка автомобиля

Vaib.uz (Узбекистан. 27 апреля). В социальных сетях активно обсуждают новое видео, снятое на улицах ночного Ташкента. На кадрах видно, как две девушки, высунувшись в полный рост через люк автомобиля BYD, катались по городу. Пользователи обратили внимание на внешний вид девушек — многие отметили, что они были полуголыми, предположив, что они сняли футболки.