Ночная езда с приключениями: в Ташкенте две девушки катались по городу, высунувшись из люка автомобиля

Этот эпизод вызвал волну возмущения в сети: комментаторы отмечали, что такие действия не только создают угрозу для самих нарушителей, но и могут стать причиной серьёзной аварии.
Реакция правоохранительных органов не заставила себя ждать. Сотрудники ГУВД Ташкента оперативно установили личность водителя. В отношении него был составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Также с водителем и девушками была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных действий на дороге.
В очередной раз напоминаем: дорога — это не место для подобных развлечений. Нарушение правил ради минутного веселья может обернуться трагедией.