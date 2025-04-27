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Ночная езда с приключениями: в Ташкенте две девушки катались по городу, высунувшись из люка автомобиля

Vaib.uz (Узбекистан. 27 апреля). В социальных сетях активно обсуждают новое видео, снятое на улицах ночного Ташкента. На кадрах видно, как две девушки, высунувшись в полный рост через люк автомобиля BYD, катались по городу. Пользователи обратили внимание на внешний вид девушек — многие отметили, что они были полуголыми, предположив, что они сняли футболки.

Источник: Vaib.Uz

Этот эпизод вызвал волну возмущения в сети: комментаторы отмечали, что такие действия не только создают угрозу для самих нарушителей, но и могут стать причиной серьёзной аварии.

Реакция правоохранительных органов не заставила себя ждать. Сотрудники ГУВД Ташкента оперативно установили личность водителя. В отношении него был составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Также с водителем и девушками была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных действий на дороге.

В очередной раз напоминаем: дорога — это не место для подобных развлечений. Нарушение правил ради минутного веселья может обернуться трагедией.