Силы ПВО уничтожили за ночь 5 украинских дронов над Брянской областью

В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак пяти украинских дронов на территории Брянской области, сообщило Минобороны РФ.
«С 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ в регионе. По данным губернатора, обошлось без жертв и разрушений.
Глава региона сообщил о работе оперативных и экстренных служб в районе уничтожения дронов.