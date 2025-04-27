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Силы ПВО уничтожили за ночь 5 украинских дронов над Брянской областью

По информации областных властей, в районе уничтожения беспилотников ВСУ работают оперативные и экстренные службы.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак пяти украинских дронов на территории Брянской области, сообщило Минобороны РФ.

«С 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ в регионе. По данным губернатора, обошлось без жертв и разрушений.

Глава региона сообщил о работе оперативных и экстренных служб в районе уничтожения дронов.