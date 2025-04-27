Внедорожник наехал на толпу людей на фестивале в Ванкувере, есть погибшие

Внедорожник наехал на толпу людей на фестивале в Ванкувере. В результате происшествия погибло много человек. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«Множество людей погибли и получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале», — сообщили правоохранители.
Полиция уточнила, что водитель задержан, однако подробности инцидента пока не приводятся. Мэр Ванкувера Кен Сим выразил соболезнования жертвам трагедии.
Как передает телеканал CTV, фестиваль проводили выходцы с Филиппин.
Напомним, в конце марта этого года восемь человек пострадали после того, как автомобиль наехал на толпу людей на тротуаре в Берлине. Правоохранительные органы заявили, что 17-летний водитель ехал в машине каршеринга в районе Гезундбруннен вместе с тремя пассажирами в возрасте от 16 до 19 лет.