Внедорожник наехал на толпу людей на фестивале в Ванкувере, есть погибшие

Напомним, в конце марта этого года восемь человек пострадали после того, как автомобиль наехал на толпу людей на тротуаре в Берлине. Правоохранительные органы заявили, что 17-летний водитель ехал в машине каршеринга в районе Гезундбруннен вместе с тремя пассажирами в возрасте от 16 до 19 лет.