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Внедорожник наехал на толпу людей на фестивале в Ванкувере, есть погибшие

В результате наезда авто на толпу в Ванкувере несколько человек погибли.

Внедорожник наехал на толпу людей на фестивале в Ванкувере. В результате происшествия погибло много человек. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«Множество людей погибли и получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале», — сообщили правоохранители.

Полиция уточнила, что водитель задержан, однако подробности инцидента пока не приводятся. Мэр Ванкувера Кен Сим выразил соболезнования жертвам трагедии.

Как передает телеканал CTV, фестиваль проводили выходцы с Филиппин.

Напомним, в конце марта этого года восемь человек пострадали после того, как автомобиль наехал на толпу людей на тротуаре в Берлине. Правоохранительные органы заявили, что 17-летний водитель ехал в машине каршеринга в районе Гезундбруннен вместе с тремя пассажирами в возрасте от 16 до 19 лет.