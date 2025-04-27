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В Иркутской области поезд насмерть сбил мужчину

Погибший не реагировал на предупреждающие сигналы поезда.

Источник: irkutskmedia.ru

На 724-м км Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области грузовой поезд смертельно травмировал мужчину. По предварительным данным, он шёл вдоль путей и не реагировал на сигналы поезда, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Восточного межрегионального СУТ СК России.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Рассматривается дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть по неосторожности.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.