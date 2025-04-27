В Иркутской области поезд насмерть сбил мужчину

На 724-м км Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области грузовой поезд смертельно травмировал мужчину. По предварительным данным, он шёл вдоль путей и не реагировал на сигналы поезда, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Восточного межрегионального СУТ СК России.