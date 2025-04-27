На фестивале в Ванкувере внедорожник въехал в толпу людей. Видео

«Несколько человек погибли, еще несколько получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в субботу вечером. Водитель задержан», — сообщил CBC News со ссылкой на данные полиции. Правоохранительные органы добавили, что дополнительная информация по делу будет опубликована по мере продвижения расследования.