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CBS: автомобиль въехал в толпу на фестивале в канадском Ванкувере

Известно о нескольких погибших в результате инцидента.
Источник: Аргументы и факты

Несколько человек стали жертвами инцидента с участием автомобиля, произошедшего на уличном фестивале в канадском городе Ванкувер, сообщает CBS, ссылаясь на полицию.

По информации полицейских, ЧП произошло вечером в субботу в районе Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит. Там машина врезалась в толпу людей, пришедших на фестиваль.

«Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения», — говорится в публикации.

Сообщается о задержании водителя врезавшегося в толпу автомобиля.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту наезда машины на группу пешеходов в Тамбовской области.