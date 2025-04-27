CBS: автомобиль въехал в толпу на фестивале в канадском Ванкувере

Несколько человек стали жертвами инцидента с участием автомобиля, произошедшего на уличном фестивале в канадском городе Ванкувер, сообщает CBS, ссылаясь на полицию.
По информации полицейских, ЧП произошло вечером в субботу в районе Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит. Там машина врезалась в толпу людей, пришедших на фестиваль.
«Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения», — говорится в публикации.
Сообщается о задержании водителя врезавшегося в толпу автомобиля.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту наезда машины на группу пешеходов в Тамбовской области.