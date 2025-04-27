В Братске непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоэтажке

Из задымленного подъезда пожарные эвакуировали пятерых жильцов, еще десять человек выбрались самостоятельно. Пожар на площади 16 квадратных метров потушили 17 сотрудников МЧС с помощью шести единиц техники. Дознаватели установили, что причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснул пострадавший. В квартире не был установлен пожарный извещатель, который мог бы предотвратить трагедию. МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при курении.