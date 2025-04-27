В Братске непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоэтажке

На улице Комсомольской в Братске произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Возгорание обнаружила соседка и вызвала пожарных. В горящей комнате спасатели нашли 70-летнего мужчину, пострадавшего от огня. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Из задымленного подъезда пожарные эвакуировали пятерых жильцов, еще десять человек выбрались самостоятельно. Пожар на площади 16 квадратных метров потушили 17 сотрудников МЧС с помощью шести единиц техники. Дознаватели установили, что причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснул пострадавший. В квартире не был установлен пожарный извещатель, который мог бы предотвратить трагедию. МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при курении.