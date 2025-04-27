В Таиланде намерены вдвое сократить продолжительность безвизового режима

Таиланд хочет сократить продолжительность безвизового режима с 60 до 30 дней.
Власти Таиланда рассматривают возможность сокращения срока безвизового пребывания для иностранных туристов с 60 до 30 дней. Об этом сообщает государственный департамент королевства по связям с общественностью.
«Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават недавно распорядилась пересмотреть систему безвизового въезда после того, как обнаружилось, что некоторые гости нарушали закон, например, оставались дольше положенного времени и работали нелегально В настоящее время система безвизового въезда доступна для граждан 93 стран и территорий, посещающих Таиланд с целью туризма или срочной работы на срок до 60 дней», — говорится в сообщении ведомства. Информацию об этом передает ТАСС.
Компетентные органы, в числе которых МИД, МВД, а также министерство туризма и спорта, получили поручение провести анализ эффективности данной системы — в частности, сроков пребывания — с целью их приведения в соответствие с задачей стимулирования развития туристической отрасли. В настоящее время граждане 93 стран и территорий могут приезжать в Таиланд без визы с целью туризма или срочной работы на срок до 60 дней. Кроме того, действующее законодательство позволяет продлять безвизовый режим еще на 30 дней.
В июле 2024 года власти Таиланда одобрили постановление о введении безвизового режима на срок до 60 дней в отношении гостей из 93 стран и территорий, посещающих королевство в туристических целях. Позже руководитель Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун отметил, что власти намерены сохранить возможность пребывания в стране без визы сроком до 60 дней для граждан России в случае необходимости продления их нахождения в королевстве сверх 30 дней.