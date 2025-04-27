В Таиланде намерены вдвое сократить продолжительность безвизового режима

Компетентные органы, в числе которых МИД, МВД, а также министерство туризма и спорта, получили поручение провести анализ эффективности данной системы — в частности, сроков пребывания — с целью их приведения в соответствие с задачей стимулирования развития туристической отрасли. В настоящее время граждане 93 стран и территорий могут приезжать в Таиланд без визы с целью туризма или срочной работы на срок до 60 дней. Кроме того, действующее законодательство позволяет продлять безвизовый режим еще на 30 дней.