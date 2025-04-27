В Ванкувере машина снесла толпу людей на фестивале, есть погибшие и раненые

Несколько человек погибли и несколько получили различные травмы в результате наезда внедорожника на толпу на уличном фестивале в честь филиппинского дня Лапу-Лапу в канадском городе Ванкувере. Праздник был провозглашён в честь победы вождя острова Мактан Лапу-Лапу над испанцами в битве при нём в 1521 году.