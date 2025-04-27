В Ванкувере машина снесла толпу людей на фестивале, есть погибшие и раненые

ЧП на уличном фестивале в честь филиппинского дня Лапу-Лапу. Видео © X/marcmaravillas.
«Водитель въехал в толпу людей на уличном фестивале в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню около 20:00 (06:15 мск)», — уточнила полиция Ванкувера в социальной сети X.
Водитель чёрного внедорожника задержан на месте, его мотивы выясняются. Мэр Ванкувера Кен Сим выразил соболезнования семьям погибших. Он уточнил, что большинство участников уличного фестиваля были выходцами из Филиппин.
Ранее сообщалось, что четыре человека стали жертвами страшного ДТП в Татарстане, в ходе которого цементовоз наехал на легковые машины у моста. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).