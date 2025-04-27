В Омске мужчину задержали за стрельбу у бара

«Возле одного из баров Центрального округа произошел конфликт между охранником и посетителем: мужчину не пропустили в заведение», — говорится в сообщении.
После этого он произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета. Прибывшие к месту происшествия сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину. Его доставили в отдел полиции.
«Установлено, что разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины нет. По данному факту проводится проверка. Оружие направлено на экспертизу», — отметили в полиции.