Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске мужчину задержали за стрельбу у бара

ОМСК, 27 апреля. /ТАСС/. Мужчина у одного из баров в Центральном округе Омска начал стрельбу из-за конфликта с охранником. Правонарушитель задержан, сообщили в ГУ МВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Возле одного из баров Центрального округа произошел конфликт между охранником и посетителем: мужчину не пропустили в заведение», — говорится в сообщении.

После этого он произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета. Прибывшие к месту происшествия сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину. Его доставили в отдел полиции.

«Установлено, что разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины нет. По данному факту проводится проверка. Оружие направлено на экспертизу», — отметили в полиции.