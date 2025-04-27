Застреливший девять человек под Тверью хотел напугать своих жертв ружьем

Осужденный за убийство девяти человек в дачном кооперативе под Тверью Сергей Егоров заявлял, что хотел лишь напугать своих жертв ружьем из-за обиды. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Сообщается, что после ссоры фигурант обиделся на потерпевших и отправился за ружьем «Сайга», чтобы напугать компанию. После этого началась драка, в ходе которой Егоров стал «стрелять по ним с близкого расстояния без какой-либо цели».
Среди жертв фигуранта — четыре женщины и пять мужчин, которые уличили Егорова в обмане по поводу службы в Воздушно-десантных войсках, что и стало причиной конфликта.
Мужчину задержали на месте происшествия, он был пьян. В сентябре 2017 года суд приговорил Егорова к пожизненному лишению свободы и взыскал в пользу потерпевших более 10 млн рублей. Фигурант попросил простить его.