Очевидец снял, как лодка с пассажирами взлетела и прокрутила эпичное сальто в воздухе на гонках

Лодка перевернулась. Видео © X / Trenton Hooker.
В США на гонках одна из лодок развила такую высокую скорость, что судно, как самолёт, оторвалось от поверхности воды и взмыло в воздух, сделав сальто. После этого она плюхнулась обратно в воду. На борту было два человека, с которыми, по предварительной информации, всё в порядке. Аварийные бригады подоспели к месту происшествия.
Ранее в Кемеровской области на реке Чумыш перевернулась лодка, в результате чего пропали три находящихся на ней человека. Приятели вместе выпили и решили пойти покататься на лодке в месте, где недавно сошёл лёд.