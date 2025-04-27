Очевидец снял, как лодка с пассажирами взлетела и прокрутила эпичное сальто в воздухе на гонках

В США на гонках одна из лодок развила такую высокую скорость, что судно, как самолёт, оторвалось от поверхности воды и взмыло в воздух, сделав сальто. После этого она плюхнулась обратно в воду. На борту было два человека, с которыми, по предварительной информации, всё в порядке. Аварийные бригады подоспели к месту происшествия.